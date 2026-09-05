Взрывные устройства обнаружили на электроподстанциях в Германии
На двух электроподстанциях в округе Герлиц (Саксония, Германия) нашли устройства, похожие на взрывные или зажигательные. Об этом написала газета Bild.
Объекты расположены в Лужицком угольном бассейне рядом с месторождениями, которые эксплуатирует энергетическая компания LEAG. Издание допускает, что речь может идти о подготовке диверсий.
Конструкция обнаруженных устройств напоминает те, что фигурировали в недавних похожих инцидентах на энергообъектах Германии, говорится в статье. В связи с этим не исключено, что все случаи могут быть связаны между собой. Личности причастных к возможным диверсиям пока не установлены.
Ранее мощный взрыв прогремел на военном объекте в Боливии. Как минимум 50 пострадавшим понадобилась помощь медиков.
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