В Японии зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья префектуры Ибараки в Японии. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Толчки произошли в 20:07 по местному времени (14:07 мск). Очаг залегал на глубине около 20 километров, максимальная интенсивность составила три балла по японской семибалльной шкале.
Сильнее всего землетрясение ощущалось в городах Корияма и Тамура (префектура Фукусима). В Ибараки, Тотиги, Гумме, Сайтаме, Тибе, Мияги и Ямагате интенсивность достигла двух баллов. В Токио толчки чувствовались в районах Аракава, Тюо и Тиёда с интенсивностью от одного до двух баллов, а также в Фудзи (префектура Сидзуока).
Угрозы цунами не возникло. По данным HK01, это второе за два дня землетрясение магнитудой пять и выше в регионе: накануне у восточного побережья района Канто произошло землетрясение магнитудой 6,1 с очагом на глубине десять километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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