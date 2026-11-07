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В Японии зафиксировали землетрясение

Kyodo: в Японии случилось землетрясение магнитудой 5,6
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья префектуры Ибараки в Японии. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.



Толчки произошли в 20:07 по местному времени (14:07 мск). Очаг залегал на глубине около 20 километров, максимальная интенсивность составила три балла по японской семибалльной шкале.

Сильнее всего землетрясение ощущалось в городах Корияма и Тамура (префектура Фукусима). В Ибараки, Тотиги, Гумме, Сайтаме, Тибе, Мияги и Ямагате интенсивность достигла двух баллов. В Токио толчки чувствовались в районах Аракава, Тюо и Тиёда с интенсивностью от одного до двух баллов, а также в Фудзи (префектура Сидзуока).

Угрозы цунами не возникло. По данным HK01, это второе за два дня землетрясение магнитудой пять и выше в регионе: накануне у восточного побережья района Канто произошло землетрясение магнитудой 6,1 с очагом на глубине десять километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Никита Кротов

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