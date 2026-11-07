В Японии зафиксировали землетрясение

07 ноября 2026, 16:37

Kyodo: в Японии случилось землетрясение магнитудой 5,6

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья префектуры Ибараки в Японии. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.