В горах Пермского края бесследно исчезли пять туристов на снегоходах

27 февраля 2026, 11:28

В Пермском крае четвёртый день ищут пятерых туристов на снегоходах

Фото: Istock/c3nsored

В Пермском крае четвёртые сутки продолжаются поиски пятерых туристов, которые уехали в горы на снегоходах и перестали выходить на связь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.