В горах Пермского края бесследно исчезли пять туристов на снегоходах
В Пермском крае четвёртые сутки продолжаются поиски пятерых туристов, которые уехали в горы на снегоходах и перестали выходить на связь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как стало известно, группа отправилась в путешествие из Уфы ещё неделю назад. Сначала туристы добрались до посёлка Золотанка. Там они пересели на снегоходы и поехали в сторону горного массива. По плану путешественники должны были вернуться в деревню тремя днями ранее, но до сих пор о них ничего не известно.
По предварительным сведениям, группа не регистрировала свой маршрут в официальных службах. Спасатели и волонтёры уже четвёртый день прочёсывают местность в поисках людей. Экстренные службы продолжают поисковые работы.
