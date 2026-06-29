Мать мальчика с аутизмом заявила о насилии в частном детсаду
Жительница Подмосковья заявила, что ее ребенок получил травму во время пребывания в частном детском учреждении. Об этом сообщает MSK1.RU.
По словам женщины, инцидент произошел в июне во время дневного отдыха. После возвращения домой ребенку потребовалась помощь взрослых из-за жалоб на сильную боль. Заявительница считает, что травма могла быть причинена другими детьми в отсутствие должного контроля со стороны сотрудников. Она также утверждает, что установить обстоятельства произошедшего затрудняет ситуация с записью с камеры видеонаблюдения.
После случившегося женщина обратилась в полицию и направила заявление в Следственный комитет. По ее словам, она добивается проверки действий сотрудников и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В самом детском учреждении с версией о насилии не согласились. Представители организации заявили журналистам, что произошедшее, по их версии, было связано с игрой детей, а сотрудники не сразу поняли причину жалоб ребенка. По словам матери, после инцидента состояние ребенка ухудшилось, и сейчас он находится дома под наблюдением врачей.
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