Минобороны РФ сообщает об уничтожении 35 украинских БПЛА
Ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом проинформировало МО РФ.
Согласно данным ведомства, наиболее значительное количество беспилотников было сбито в следующих регионах:
- 9 БПЛА над Брянской областью,
- 7 над Ростовской областью,
- 6 над Калужской областью,
- 3 над Самарской областью,
- 3 над Московским регионом,
- 3 над Тульской областью,
- 2 над Белгородской областью,
- 1 над Курской областью,
- 1 в акватории Черного моря.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.