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Минобороны РФ сообщает об уничтожении 35 украинских БПЛА

Фото: iStock/NiseriN

Ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом проинформировало МО РФ.



Согласно данным ведомства, наиболее значительное количество беспилотников было сбито в следующих регионах:

  • 9 БПЛА над Брянской областью,
  • 7 над Ростовской областью,
  • 6 над Калужской областью,
  • 3 над Самарской областью,
  • 3 над Московским регионом,
  • 3 над Тульской областью,
  • 2 над Белгородской областью,
  • 1 над Курской областью,
  • 1 в акватории Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

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