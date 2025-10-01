Выяснилось, что стало причиной массового отравления школьников

01 октября 2025, 11:44

В Екатеринбурге ученики отравились спортивной добавкой перед уроком физкультуры

Фото: Istock/Casimiro

Появились подробности о массовом отравлении учащихся в школе Екатеринбурга. Выяснилось, что перед началом урока физкультуры несколько школьников употребили порошковый энергетик. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.