Выяснилось, что стало причиной массового отравления школьников

В Екатеринбурге ученики отравились спортивной добавкой перед уроком физкультуры
Появились подробности о массовом отравлении учащихся в школе Екатеринбурга. Выяснилось, что перед началом урока физкультуры несколько школьников употребили порошковый энергетик. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Инцидент произошёл в помещении раздевалки. Один из учеников 8 класса принёс туда банку со спортивной добавкой и продемонстрировал её другим школьникам. Подростки начали нюхать порошкообразное вещество.

В процессе часть добавки рассыпалась, что привело к тому, что несколько человек вдохнули порошок. Вскоре у группы учащихся проявились симптомы острого недомогания, в частности, серьёзные затруднения дыхания.

Вызванные медики осмотрели пострадавших и приняли решение госпитализировать 12 человек для оказания медицинской помощи. Среди госпитализированных находятся как мальчики, так и девочки.

Ольга Щелокова

