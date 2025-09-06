Достижения.рф

В Ярославской области подростки играли в футбол живым ежом

Фото: iStock/Callingcurlew23

В Ярославской области подростки издевались над живым ежом и использовали его в качестве мяча. Об этом сообщается на сайте «Proгород Ярославль».



По словам очевидцев, группа школьников собралась в парке для игры в футбол, где пинала ежа вместо мяча. Девочки, заметившие происходящее, попытались спасти несчастное животное, однако на следующий день оно погибло.

Возмущенные жители призвали найти малолетних живодеров и привлечь их к ответственности. Для этого можно просмотреть записи с камер видеонаблюдения, размещенных в парке.

Местные зоозащитники отмечают, что это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в регионе. Они напоминают, что подобные действия караются по статье 245 УК.

Лидия Пономарева

