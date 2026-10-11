В Ярославской области воспитательницу детсада обвинили в избиении детей

11 октября 2026, 20:19

В Угличе на воспитательницу пожаловались за избиение детей

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В детском саду в Ярославской области разгорается скандал: воспитательницу обвиняют в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает издание «Сорока».