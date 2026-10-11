В Ярославской области воспитательницу детсада обвинили в избиении детей
В детском саду в Ярославской области разгорается скандал: воспитательницу обвиняют в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает издание «Сорока».
Жалобы на сотрудницу детского сада поступают с 2025 года. Мать трехлетней воспитанницы утверждает, что ребенка таскали за волосы и били по голове. Другие родители заявляют, что находили у детей синяки от ударов и следы таскания за уши. По их словам, на воспитательницу жалуются и коллеги. О жестоком обращении свидетельствуют аудиозаписи, которые родители получили, установив в детском саду прослушивающие устройства.
В августе 2026 года полиция отказалась возбуждать административное дело о побоях. Воспитательницу и руководителя детского сада привлекли к дисциплинарной ответственности. Согласно отчету ведомства, женщину перевели в подготовительную группу, однако родители утверждают, что она продолжает работать с маленькими детьми.
В настоящее время прокуратура согласовывает установку камер в одной из групп. Родители опасаются, что воспитательница продолжит бить детей в помещениях без видеонаблюдения.
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