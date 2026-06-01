Мужчина восемь раз бросил ребёнка о землю после отказа его матери в браке
В Индии мужчина убил ребёнка, мать которого отказала ему в браке. Как сообщает газета Times of India, инцидент произошёл 30 мая в штате Уттар-Прадеш.
В тот день 24-летняя девушка вместе с матерью поехала за юридической консультацией по бракоразводному процессу. 24-летний двоюродный брат её бывшего супруга активно участвовал в их разводе и неоднократно предлагал индианке выйти за него замуж, но получал отказ.
Когда та снова отказалась, мужчина вывел её двухлетнего сына на улицу под предлогом покупки конфет. Затем в безлюдном месте он бросил малыша на землю как минимум восемь раз. Семья обнаружила ребёнка бездыханным у ворот спустя 10 минут.
Полиция создала четыре группы для поиска подозреваемого. Когда полицейские попытались его задержать, виновник открыл огонь, но сам получил ранение в ногу. Правоохранители арестовали его и доставили в больницу. Суд предъявил ему обвинение, расследование продолжается.
