Вскрылись подробности гибели от рук педофила девятилетнего мальчика из Петербурга
Девятилетний мальчик Паша из Петербурга был жив в момент утопления его в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщает 78.ru.
Согласно новой информации, подозреваемый в убийстве не наносил удары мальчику по голове. Вместо этого он отвез ребенка к Симоновскому ручью, где утопил его.
3 февраля суд избрал меру пресечения для Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика в Ленинградской области. Его отправили под стражу до 31 марта 2026 года. Жилкин признался в содеянном. Кроме того, он рассказал, что пытался скрыть следы преступления: помыл машину и удалил две видеозаписи с камер наблюдения, которые были установлены в его доме в Ленинградской области.
