ТВ Чечни показало совершившего смертельное нападение на пост ДПС подростка

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Напавшего на пост ДПС в Чечне 17-летнего подростка показали по чеченскому телевидению. Репортаж опубликовала ГТРК «Грозный».
Трагедия произошла в Ачхой-Мартане. Нападавший оказался выходцем из села, но проживал в столице. Несовершеннолетний парень напал на правоохранителей с ножом, смертельно ранив одного из них.
Малолетнего преступника ликвидировали ответным огнем. После произошедшего глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров говорил, что подросток действовал под руководством гражданина Украины и уроженцев Чечни, проживающих в Турции.
Кадыров приказал силовикам выдворить родню нападавшего из республики, а их имущество — изъять. Руководителям нападения глава Чечни пообещал «суровый ответ».
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Малолетнего преступника ликвидировали ответным огнем. После произошедшего глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров говорил, что подросток действовал под руководством гражданина Украины и уроженцев Чечни, проживающих в Турции.
Кадыров приказал силовикам выдворить родню нападавшего из республики, а их имущество — изъять. Руководителям нападения глава Чечни пообещал «суровый ответ».
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Никита Кротов