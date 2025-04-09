Школьник взял из сейфа родителей более 1,4 млн и перевел мошенникам

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Новокузнецкий школьник взял из сейфа родителей более 1,4 млн рублей и перевел мошенникам, сообщает кемеровское ГУ МВД. Неизвестная представилась 16-летнему подростку завучем его школы и попросила продиктовать код от Госуслуг, отправленный смс-сообщением.
«Затем позвонил незнакомец и сказал о зафиксированной подозрительной финансовой активности. Он убедил школьника, перевести на «безопасный» счет все деньги, которые были в доме», — передает «Сiбдепо».Вместе с тем в Москве полицейские не дали курьеру мошенников похитить у пенсионера более 3,7 миллионов рублей. Как сообщает АГН «Москва», стражи порядка заметили во дворе взволнованного дедушку, который сначала долго говорил по телефону, а затем передал молодому человеку сверток. Полицейские успели задержать курьера — им оказался 25-летний мужчина из Новосибирской области. Деньги вскоре вернули пенсионеру.
«Выяснилось, что задержанный нашел в интернете подработку курьером и должен был перевести полученные от пенсионера деньги своему куратору. При этом молодой человек осознавал, что помогает мошенникам похищать наличность», — отмечает агентство.Читайте также:
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