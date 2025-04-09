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Школьник взял из сейфа родителей более 1,4 млн и перевел мошенникам

Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

Новокузнецкий школьник взял из сейфа родителей более 1,4 млн рублей и перевел мошенникам, сообщает кемеровское ГУ МВД. Неизвестная представилась 16-летнему подростку завучем его школы и попросила продиктовать код от Госуслуг, отправленный смс-сообщением.
«Затем позвонил незнакомец и сказал о зафиксированной подозрительной финансовой активности. Он убедил школьника, перевести на «безопасный» счет все деньги, которые были в доме», — передает «Сiбдепо».
Вместе с тем в Москве полицейские не дали курьеру мошенников похитить у пенсионера более 3,7 миллионов рублей. Как сообщает АГН «Москва», стражи порядка заметили во дворе взволнованного дедушку, который сначала долго говорил по телефону, а затем передал молодому человеку сверток. Полицейские успели задержать курьера — им оказался 25-летний мужчина из Новосибирской области. Деньги вскоре вернули пенсионеру.
«Выяснилось, что задержанный нашел в интернете подработку курьером и должен был перевести полученные от пенсионера деньги своему куратору. При этом молодой человек осознавал, что помогает мошенникам похищать наличность», — отмечает агентство.
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За три месяца в российском регионе мошенники обманули жителей почти на 1,5 млрд
09 апреля 2025, 23:26

Фото: iStock/nevodka

За три месяца в одном лишь Татарстане мошенники обманули жителей почти на 1,5 миллиарда рублей, полицейские зафиксировали 6 000 тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Об этом сообщил замначальника профильного отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рафаэль Мусаев.
Как передает «Татар-информ», Мусаев также указал на успехи борьбы с интернет-аферистами в регионе, который занимает второе место в РФ по противодействию IT-преступлениям.
«За первые три месяца этого года в Татарстане зафиксировано 6 тыс. IT-преступлений, это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Расследовано более 1300 преступлений. Из общего числа преступлений IT- преступления составили уже 50%», — поделился статистикой он.
Мусаев добавил, что с января по март 2025 года жители Татарстана отдали мошенникам 1 миллиард 350 миллионов рублей.

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#мошенники
#интернет
#школьник
#жители
#it
#рф
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ТВ Чечни показало совершившего смертельное нападение на пост ДПС подростка
Опубликована фотография 17-летнего парня, напавшего на пост ДПС в Чечне
09 апреля 2025, 20:23

Фото: istockphoto/blinow61

Напавшего на пост ДПС в Чечне 17-летнего подростка показали по чеченскому телевидению. Репортаж опубликовала ГТРК «Грозный».
Трагедия произошла в Ачхой-Мартане. Нападавший оказался выходцем из села, но проживал в столице. Несовершеннолетний парень напал на правоохранителей с ножом, смертельно ранив одного из них.

Малолетнего преступника ликвидировали ответным огнем. После произошедшего глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров говорил, что подросток действовал под руководством гражданина Украины и уроженцев Чечни, проживающих в Турции.

Кадыров приказал силовикам выдворить родню нападавшего из республики, а их имущество — изъять. Руководителям нападения глава Чечни пообещал «суровый ответ».

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#россия
#чечня
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#полиция
#подростки
#дпс
#новости
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Экс-совладелец «Азбуки вкуса» получил 8 лет за мошенничество
Экс-совладелец «Азбуки вкуса» Кирилл Якубовский получил 8 лет за мошенничество
09 апреля 2025, 19:07

Кирилл Якубовский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Восемь лет колонии по делу о мошенничестве получил бывший совладелец сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилл Якубовский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
«Назначить Якубовскому наказание в виде восьми лет лишения свободы», — сказано в материале.
Другой фигурант Светлана Безрукова получила пять лет общего режима, а Павлу Масловскому по совокупности с уже вынесенным решением присудили 13,5 года колонии. Гособвинение просило для Якубовского 9,5 года лишения свободы со штрафом в более миллиарда рублей.

Следователи считают, что Якубовский участвовал в хищении 126 миллионов долларов. Безрукова была гендиректором дочерней фирмы, а Масловский — экс-соучредителем инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited.

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#мир
#россия
#суд
#криминал
#мошенничество
#новости
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Десятилетнего мальчика зарезали на детской площадке в Подмосковье
09 апреля 2025, 14:47

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В селе Ермолино Дмитровского округа Подмосковья на детской площадке зарезали десятилетнего мальчика. Об этом пишет Mash.
По данным издания, окровавленного ребёнка на детской площадке на Трудовой улице заметили прохожие. У школьника обнаружили несколько ножевых ранений. Люди остановили скорую помощь, которая проезжала мимо. Однако врачи лишь констатировали смерть ребёнка.

Очевидцы утверждают, что мальчика убили в драке. Сейчас полиция устанавливает личности убийц и проводит мероприятия по их поиску.

Ранее сообщалось, что в селе Тумкино, на улице Полевой (Ульяновская область), в погребе дома, нашли тело 14-летней Влады М., у девочки было перерезано горло.

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В Уфе задержали руководителя УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу
09 апреля 2025, 13:50

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

В Башкирии задержали начальника регионального управления ФСИН Владислава Дзюбу. На его рабочем месте сегодня прошли обыски, сообщает «112».
По предварительной информации, Дзюбу подозревают в превышении должностных полномочий. Он систематически присваивал себе часть премий и стимулирующих выплат, предназначенных для сотрудников ведомства.

Его задержанию предшествовало расследование в отношении его заместителя — Евгения Макотина, которого взяли в конце прошлого года. Он дал показания, в которых указал на причастность Дзюбы. По предварительным оценкам, общий ущерб составляет менее одного миллиона рублей.

Сегодня, 9 апреля, в Советском районном суде Уфы Дзюбе должны выбрать меру пресечения.

Владислав Дзюба занял пост главы УФСИН по Башкирии в сентябре 2020 года.

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#уфсин
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