В Южно-Сахалинске военного приговорили к 8 годам за уклонение от службы

Владимир Краснобаев, осуждённый в Донецке на 11 лет за передачу координат российских военных Киеву, рассказал РИА Новости, что передавал сведения сотруднику полиции в посёлке Курахово, который находится на подконтрольной Украине территории ДНР, в районе Марьинки.