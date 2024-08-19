В Южно-Сахалинске военного приговорили к 8 годам за уклонение от службы

Фото: istockphoto / Rawf8
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который был признан виновным в самовольном оставлении части, сообщили в Лента.ру.
Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, военный был лишён звания «старший прапорщик».
Однако 28 февраля 2024 года он самостоятельно пришёл в военную комендатуру в Южно-Сахалинске.
Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил другого военного к шести с половиной годам лишения свободы за то, что он отдыхал от службы в течение двух лет.
Читайте также:
Детектив попал за решетку после тайных съемок секса с бывшей
Сторожевая собака насмерть загрызла 6-летнюю девочку
Трех москвичей задержали за стриптиз под немецкие марши в Санкт-Петербурге
«Мужчину признали виновным по статье 337 Уголовного кодекса РФ «Самовольное оставление части или места службы». Согласно материалам дела, 6 августа 2022 года военный без уважительной причины не вернулся в воинскую часть в Приморском крае и уехал в другой город», — говорится в материале.
Однако 28 февраля 2024 года он самостоятельно пришёл в военную комендатуру в Южно-Сахалинске.
Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил другого военного к шести с половиной годам лишения свободы за то, что он отдыхал от службы в течение двух лет.
Читайте также:
Детектив попал за решетку после тайных съемок секса с бывшей
Сторожевая собака насмерть загрызла 6-летнюю девочку
Трех москвичей задержали за стриптиз под немецкие марши в Санкт-Петербурге
Мира Полтева