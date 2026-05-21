В Подмосковье шестерым участникам массовой драки со стрельбой избрали меру пресечения

21 мая 2026, 23:54

Шестерых участников массовой драки со стрельбой в Одинцово заключили под стражу

Шестерых участников драки со стрельбой в Одинцово заключили под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».





Напомним, что конфликт произошёл вечером 18 мая на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Установлено, что несколько мужчин вели разговор о бизнесе, который в определенный момент перерос в словесный спор, а затем — в агрессивную потасовку. Один гражданин применил травматический пистолет.





«С учетом позиции представителя Одинцовской городской прокуратуры суд заключил подозреваемых под стражу до 18 июля 2026 года», — говорится в материале.