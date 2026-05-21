В Подмосковье шестерым участникам массовой драки со стрельбой избрали меру пресечения

Шестерых участников массовой драки со стрельбой в Одинцово заключили под стражу
Шестерых участников драки со стрельбой в Одинцово заключили под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».
Напомним, что конфликт произошёл вечером 18 мая на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Установлено, что несколько мужчин вели разговор о бизнесе, который в определенный момент перерос в словесный спор, а затем — в агрессивную потасовку. Один гражданин применил травматический пистолет.
В результате инцидента пострадали три человека, им оказали медицинскую помощь. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полиция задержала шестерых участников массовой драки в возрасте от 36 до 43 лет.
«С учетом позиции представителя Одинцовской городской прокуратуры суд заключил подозреваемых под стражу до 18 июля 2026 года», — говорится в материале.Ранее «Радио 1» передавало, что в Екатеринбурге водитель автомобиля оплевал 58-летнюю женщину и выбил ей зуб после того, как пострадавшая обратилась к нему с просьбой. Врачи оценили вред здоровью женщины как средней степени тяжести.