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В Китае сняли на видео разрушительный торнадо

Фото: iStock/Giuliano Domenichini

Рядом с городом Чифэн на севере Китая очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо. Столб вихря поднялся от земли до самого неба.



На кадрах видно, как торнадо проходит по полям и возле населенного пункта. По данным telegram-канала Shot, в результате него были разорваны в клочья легкие постройки. К тому же жители района остались без электричества. О пострадавших пока не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае палаточный лагерь смыло из-за сильного ливня. В нем находилось около 60 детей в возрасте от 11 до 14 лет и 20 вожатых. Чтобы спасти людей, на место пришлось экстренно вызвать спасателей.

Иван Мусатов

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