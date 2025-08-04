В Китае сняли на видео разрушительный торнадо
Рядом с городом Чифэн на севере Китая очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо. Столб вихря поднялся от земли до самого неба.
На кадрах видно, как торнадо проходит по полям и возле населенного пункта. По данным telegram-канала Shot, в результате него были разорваны в клочья легкие постройки. К тому же жители района остались без электричества. О пострадавших пока не сообщалось.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае палаточный лагерь смыло из-за сильного ливня. В нем находилось около 60 детей в возрасте от 11 до 14 лет и 20 вожатых. Чтобы спасти людей, на место пришлось экстренно вызвать спасателей.
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