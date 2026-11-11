В Южной Корее автобус протаранил больше 30 автомобилей, десятки пострадавших
В южнокорейском городе Соннам к югу от Сеула городской автобус спровоцировал массовое ДТП в утренний час пик. По данным полиции и пожарных служб, пострадали 57 человек, девять из них находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает агентство Ренхап, авария произошла около 7:34 по местному времени (1:34 мск) в среду в районе Пундан. Автобус №340 под управлением мужчины около 60 лет последовательно столкнулся с четырьмя автобусами, одним грузовиком и 27 легковыми автомобилями, после чего врезался в центральное дорожное ограждение и остановился. По предварительным данным, столкновения произошли на участке протяженностью около 100-150 метров.
По информации телеканала YTN, тяжелые травмы получили девять человек, включая водителя автобуса, остальные пострадали легко. Угрозы жизни пострадавших нет. Число раненых может увеличиться, поскольку в момент аварии в автобусах находилось много пассажиров.
Проверка на месте происшествия не выявила алкоголя в организме водителя. Полиция намерена установить, принимал ли он какие-либо лекарственные препараты или другие вещества. Сам водитель заявил, что у автобуса не сработали тормоза. Точные причины и обстоятельства аварии выясняются.
Для ликвидации последствий ДТП задействовали 18 единиц техники и 45 сотрудников экстренных служб. На месте развернули пункт неотложной медицинской помощи и организовали спасение пострадавших, остававшихся внутри поврежденных транспортных средств.
Из-за аварии движение в обоих направлениях временно перекрывали, что привело к заторам в утренний час пик. Поврежденные автомобили уже убрали с проезжей части, все ограничения движения сняли.
Читайте также: