В Южной Корее автобус протаранил больше 30 автомобилей, десятки пострадавших

11 ноября 2026, 21:25

Ренхап: В Южной Корее автобус протаранил 32 машины, 57 пострадавших

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В южнокорейском городе Соннам к югу от Сеула городской автобус спровоцировал массовое ДТП в утренний час пик. По данным полиции и пожарных служб, пострадали 57 человек, девять из них находятся в тяжелом состоянии.