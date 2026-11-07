В Прикамье опрокинулся микроавтобус
В Пермском крае на автодороге Усолье — Кудымкар произошло ДТП с участием микроавтобуса «Газель». Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент произошёл сегодня около 19:30 по местному времени (21:30 мск) на 143-м километре трассы, у отворота на деревню Городище. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок и съехало в кювет.
Отмечается, что погибших в результате аварии нет. Число пострадавших в настоящее время уточняется.
Ранее ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП в Калмыкии. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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