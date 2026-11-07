В Прикамье опрокинулся микроавтобус

07 ноября 2026, 22:47

В Прикамье пассажирский микроавтобус перевернулся и попал в кювет

Фото: istockphoto/z1b

В Пермском крае на автодороге Усолье — Кудымкар произошло ДТП с участием микроавтобуса «Газель». Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в Telegram-канале.