В Южной Корее более 20 человек погибло в результате пожара на заводе - видео

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В Южной Корее пожар на заводе по производству литиевых батарей унес жизни более 20 человек, сообщает Yonhap со ссылкой на экстренные службы.
Видео/Ura.ru
Пожар начался на предприятии около 10:30 по местному времени (4:30 по мск) в результате взрыва. В течении ближайших нескольких часов пожарные выехали на место происшествия и справились с огнем. Как отметила служба, тушение пожара сильно затрудняло распространение огня с одного склада аккумуляторов на другой. Всего на заводе их более 35 тысяч. О причинах взрыва не уточняется.
Среди погибших, предположительно, есть иностранцы, в том числе граждане Китая.
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