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Взрыв произошел на тепловой электростанции в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Уточняется, что про прилеты информации не было. Подробности произошедшего неизвестны.
До этого поступали сообщения о взрыве в районе авиагавани Луцка Волынской области Украины. Также сообщалось, что атака со стороны боевиков ВСУ на подстанцию «Радуга» в городе Энергодар нарушила функционирование объектов инфраструктуры Запорожской АЭС.
Кроме того, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщали о признаках военной активности вблизи ЗАЭС.
Россия продолжает спецоперацию на Украине, защищая мирных граждан от геноцида со стороны киевских властей. Глава киевского режима Владимир Зеленский не идет на мирные переговоры.
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Кроме того, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщали о признаках военной активности вблизи ЗАЭС.
Россия продолжает спецоперацию на Украине, защищая мирных граждан от геноцида со стороны киевских властей. Глава киевского режима Владимир Зеленский не идет на мирные переговоры.
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Никита Кротов