В Южной Корее мужчина изуродовал лицо своей жены-иностранки кипятком, чтобы предотвратить её «поиск другого мужчины».
В сети говорится, что отношения пары стали напряжёнными, и вечера всё чаще заканчивались ссорами. Изверг начал осознавать, что его любимая может уйти от него.
В начале декабря, дождавшись, пока она уснёт, он облил её лицо кипятком. Женщина получила серьёзные ожоги и нуждалась в срочной госпитализации. Супруг вскоре извинился, объяснив свои действия желанием сделать благоверную непривлекательной, чтобы она не могла найти другого.
Поскольку пострадавшая родом из Таиланда и зависела от финансов мужа, она боялась, что не сможет оплатить лечение и судебные разбирательства. Однако множество людей уже предложили ей свою помощь.
