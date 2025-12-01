В Южной Корее раскрыли взлом 120 тысяч камер и продажу интим-видео
Полиция Южной Кореи арестовала четырёх человек, которые взламывали домашние и офисные камеры, собирая интимные видео. Проданные ролики приносили хакерам миллионы вон, при этом многие устройства имели простые пароли.
Как сообщает Telegram-канал Baza, злоумышленники получили доступ к 120 тысячам камер и создали сотни интим-роликов. Часть видео продавалась на зарубежном сайте, где публикуются нелегальные записи с жертвами из разных стран.
Среди арестованных — безработный А., заработавший около 35 млн вон (1,9 млн рублей), и офисный сотрудник, взломавший 70 тысяч камер, создавший 648 роликов и получивший около 18 млн вон (1 млн рублей) в криптовалюте. Двое других фигурантов лишь хранили видео и не распространяли его.
Следствие установило, что хакеры пользовались слабой защитой устройств: тысячи камер имели одинаковые, примитивные логины и пароли. Трое из четырёх подозреваемых остаются под стражей, возбуждено уголовное дело.
