В Южной Корее раскрыли взлом 120 тысяч камер и продажу интим-видео

01 декабря 2025, 14:19

Фото: iStock/Motortion

Полиция Южной Кореи арестовала четырёх человек, которые взламывали домашние и офисные камеры, собирая интимные видео. Проданные ролики приносили хакерам миллионы вон, при этом многие устройства имели простые пароли.