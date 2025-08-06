В Южной Корее женщина отрезала гениталии мужу из-за подозрений в измене
Жительница Южной Кореи (ей 57 лет) совершила жестокое нападение на собственного мужа, заподозрив его в супружеской неверности, сообщает один из телеграм-каналов.
Женщина, долгое время подозревавшая мужа в измене, несмотря на отсутствие прямых доказательств, решилась на радикальные меры. Заручившись помощью зятя, она напоила супруга алкоголем, связала его скотчем и отрезала ему гениталии, после чего разрезала их на куски и смыла в унитаз.
Пострадавший был экстренно госпитализирован. Женщину и её зятя задержала полиция.
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