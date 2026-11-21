В Забайкалье двое пьяных мужчин избили подростка и забрали его машину
В Забайкалье двое пьяных мужчин избили подростка, забрав его машину. Об этом информирует СУСК России по региону.
Согласно информации следствия, вечером 11 ноября двое 30-летних местных жителей решили похитить автомобиль 17-летнего юноши. В ночь на 12 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они обманным путём вывели молодого человека из квартиры на лестничную площадку, где после отказа отдать ключи от машины избили его. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, вынужден был отдать ключи от автомобиля стоимостью 800 тысяч рублей, на котором преступники скрылись с места происшествия. Полицейские оперативно задержали их.
В отношении двух злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый в крупном размере).
Фигуранты арестованы. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз.
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