Во Франции сотни человек эвакуировали из-за наводнений
На севере Франции почти 800 человек эвакуированы из-за наводнений, которые были вызваны подъемом воды в реке после проливных дождей. Об этом информирует издание Figaro со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что уровень воды в реке Канш в департаменте Па-де-Кале достиг рекордной отметки и будет оставаться высоким 21 ноября. Согласно информации источника, Канш — единственная в стране река, для которой в субботу был объявлен предпоследний, оранжевый, уровень опасности из-за угрозы наводнений.
Ранее сообщалось, что на юге Камчатки разыгралась непогода: сильный ветер валит деревья и столбы, а на дорогах возникают аварийные ситуации. Циклон обрушился на регион в ночь на пятницу, 20 ноября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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