21 ноября 2026, 14:08

Figaro: почти 800 человек эвакуированы во Франции из-за наводнений после ливней

Фото: iStock/Motortion

На севере Франции почти 800 человек эвакуированы из-за наводнений, которые были вызваны подъемом воды в реке после проливных дождей. Об этом информирует издание Figaro со ссылкой на местные власти.