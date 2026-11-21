В Хабаровске 15 человек отравились парами хлора в бассейне спортивной школы
В Хабаровске 15 человек отравились парами хлора в бассейне спортивной школы олимпийского резерва. Об этом пишет Baza.
Согласно информации источника, утечка произошла в подвале здания комплекса «Дельфин». В результате пары попали в бассейн, где в это время находились десятки человек. Восемь пострадавших были доставлены в больницу, а ещё семерым медицинскую помощь оказали прямо на месте происшествия.
В связи с инцидентом региональный Следственный комитет инициировал уголовное расследование по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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