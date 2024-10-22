Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Певца Филиппа Киркорова собираются проверить на пропаганду ЛГБТ*, пишет Telegram-канал Mash.
Певец принял участие в шоу блогера Димы Масленникова, в котором он общался с подростками. В процессе беседы Киркоров обратился к мальчику с нарисованными на щеках кошачьими усами с фразой: «Котик, дай мне в ротик». Исполнитель объяснил, что такая присказка была популярна в его детские годы.
Активисты движения «Сорок сороков» утверждают, что эта фраза является пропагандой ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Согласно информации канала, организация подала заявление в правоохранительные органы.
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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным
Екатерина Коршунова