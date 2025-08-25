Пропавшая группа туристов найдена у вулкана Баранского на Курилах

25 августа 2025, 05:44

Фото: iStock/DmyTo

Группа туристов, пропавшая в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, найдена живой и невредимой. Все участники группы эвакуированы вертолётом МЧС России и направляются в город Курильск для дальнейшего медицинского осмотра.