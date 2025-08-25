Пропавшая группа туристов найдена у вулкана Баранского на Курилах
Группа туристов, пропавшая в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, найдена живой и невредимой. Все участники группы эвакуированы вертолётом МЧС России и направляются в город Курильск для дальнейшего медицинского осмотра.
По оперативной информации от главы Курильского городского округа Константина Истомина, поисково-спасательная операция завершена успешно. Туристы обнаружены в труднодоступном районе близ вулкана Баранского, их состояние удовлетворительное.
Вертолёт Ми-8 МЧС России спас группу и в настоящее время осуществляет перелёт на площадку санавиации в Курильске, где туристы пройдут необходимый медицинский контроль. Точное количество спасённых и подробности операции будут сообщены дополнительно.
Напомним, о пропаже группы стало известно днём ранее. К поискам были привлечены 28 спасателей и наземная техника, однако решающую роль сыграла авиация МЧС.
