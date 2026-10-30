В американском штате Орегон столкнулись два вертолёта
Два вертолёта врезались друг в друга в воздухе над американским штатом Орегон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей местной полиции.
Уточняется, что сообщение о столкновении двух вертолётов поступило в офис шерифа округа Ямхилл. Сведений о состоянии находившихся на борту пока не поступало, информация о возможных погибших или пострадавших уточняется.
В Федеральном управлении гражданской авиации пояснили, что в инциденте участвовали воздушные суда Robinson R22 и Airbus H125. В первом находился только пилот, во втором — два человека.
Ранее «Радио 1» передавало, что подданный Саудовской Аравии пострадал в Эр-Рияде при падении обломков двух перехваченных баллистических ракет. Подробности читайте в нашем материале.
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