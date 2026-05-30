В Забайкалье мужчина ударил ребенка палкой и сбежал
В Краснокаменске прохожий напал на ребенка с палкой. Об этом проинформировали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Инцидент произошел в четверг, 28 мая, около здания городской администрации. Согласно предварительным данным, местный житель решил защитить девочку, которую, как ему показалось, домогались молодые люди.
Он попытался вмешаться, но промахнулся и ударил подростка деревянной палкой по голове. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося, а также устанавливает личность нападавшего.
