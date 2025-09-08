Достижения.рф

Женщина случайно нашла по видео пропавшего семь лет назад мужа

Женщина из Индии случайно нашла мужа, исчезнувшего семь лет назад
Фото: iStock/Pinkypills

В Индии женщина нашла пропавшего мужа через семь лет, случайно заметив его на недавно снятом видео. Об этом информирует Deccan Herald.



Жительница деревни Аттамау обнаружила ролик в социальной сети. В нем она узнала своего исчезнувшего супруга Джитендру. Мужчина, работавший разнорабочим на фабрике в Пенджабе, пропал в 2018 году, вскоре после женитьбы. Внезапное исчезновение вызвало у его родных и беременной жены подозрения о его гибели. Полиция даже прекратила расследование из-за истечения срока давности.

Проведя небольшое расследование, покинутая жена выяснила, что на самом деле ее муж все это время жил счастливо с другой женщиной. Она сразу же сообщила об этом в полицию. Правоохранители возобновили расследование. По словам источника в полиции, Джитендру планируют вернуть домой в ближайшие дни.

Екатерина Коршунова

