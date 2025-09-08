Женщина случайно нашла по видео пропавшего семь лет назад мужа

08 сентября 2025, 12:06

Женщина из Индии случайно нашла мужа, исчезнувшего семь лет назад

Фото: iStock/Pinkypills

В Индии женщина нашла пропавшего мужа через семь лет, случайно заметив его на недавно снятом видео. Об этом информирует Deccan Herald.