Женщина случайно нашла по видео пропавшего семь лет назад мужа
В Индии женщина нашла пропавшего мужа через семь лет, случайно заметив его на недавно снятом видео. Об этом информирует Deccan Herald.
Жительница деревни Аттамау обнаружила ролик в социальной сети. В нем она узнала своего исчезнувшего супруга Джитендру. Мужчина, работавший разнорабочим на фабрике в Пенджабе, пропал в 2018 году, вскоре после женитьбы. Внезапное исчезновение вызвало у его родных и беременной жены подозрения о его гибели. Полиция даже прекратила расследование из-за истечения срока давности.
Проведя небольшое расследование, покинутая жена выяснила, что на самом деле ее муж все это время жил счастливо с другой женщиной. Она сразу же сообщила об этом в полицию. Правоохранители возобновили расследование. По словам источника в полиции, Джитендру планируют вернуть домой в ближайшие дни.
Читайте также: