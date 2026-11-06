В Забайкалье умер 19-летний пациент с дыхательной недостаточностью

06 ноября 2026, 10:07

Фото: iStock/Oksana Lyskova

В Забайкалье врачи выясняют причины смерти 19-летнего молодого человека. Он попал в реанимацию после резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.