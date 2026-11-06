В Забайкалье умер 19-летний пациент с дыхательной недостаточностью
В Забайкалье врачи выясняют причины смерти 19-летнего молодого человека. Он попал в реанимацию после резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Юноша вызвал скорую из-за сильной одышки. В больнице врачи оценили его состояние как тяжёлое и обнаружили острую дыхательную недостаточность. При обследовании специалисты выявили злокачественную опухоль с метастазами в головном мозге. Пациент скончался спустя несколько дней.
Онколог профильного диспансера сообщил, что перед ухудшением состояния молодой человек курил одноразовые вейпы с фруктовым вкусом. Связь между курением и смертью пациента не установлена.
Вейпы не выделяют безвредный водяной пар. При нагревании жидкости образуется аэрозоль, который может содержать никотин, частицы металлов и вещества, раздражающие дыхательные пути. Никотин вызывает зависимость, а у подростков и молодых людей может влиять на развитие мозга.
После курения вейпа иногда возникают кашель, одышка и боль в груди. При таких симптомах стоит обратиться к врачу, а при сильной одышке — вызвать скорую помощь. Долгосрочные последствия использования электронных сигарет ещё изучают.
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