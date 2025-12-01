Учительница получила четыре года тюрьмы за систематическое совращение юных школьников
В Канаде 41-летнюю учительницу из города Питерборо приговорили к четырем годам тюремного заключения за сексуальные отношения с тремя несовершеннолетними учениками. Двоим пострадавшим не исполнилось даже 16 лет, сообщает The Peterborough Examiner.
Преступница Келли-Энн Дженнингс работала в католической школе имени Антония Великого с 2016 года. Следствие установило, что женщина на протяжении нескольких лет общалась с подростками через мессенджеры и обменивалась с ними откровенным материалом.
Совратительница отправляла школьникам свои обнаженные фотографии и видео, на которых занималась самоудовлетворением. Она настаивала на том, чтобы ребята отправили свои голые фото и видео в ответ.
В начале ноября Дженнингс признала свою вину по всем пунктам обвинения, включая сексуальные домогательства к малолетним и изготовление детской порнографии.
Суд вынес приговор 27 ноября, назначив бывшей учительнице четыре года лишения свободы. Ее также пожизненно внесут в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, и обяжут сдать образец ДНК в полицейскую базу данных.