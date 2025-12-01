Учительница получила четыре года тюрьмы за систематическое совращение юных школьников

01 декабря 2025, 03:10

В Канаде учительница годами совращала трех школьников и получила четыре года тюрьмы

Фото: iStock/Rawpixel

В Канаде 41-летнюю учительницу из города Питерборо приговорили к четырем годам тюремного заключения за сексуальные отношения с тремя несовершеннолетними учениками. Двоим пострадавшим не исполнилось даже 16 лет, сообщает The Peterborough Examiner.





Преступница Келли-Энн Дженнингс работала в католической школе имени Антония Великого с 2016 года. Следствие установило, что женщина на протяжении нескольких лет общалась с подростками через мессенджеры и обменивалась с ними откровенным материалом.



