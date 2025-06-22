В Забайкалье в ДТП с лошадью погиб участник КВН Валерий Гуляев

22 июня 2025, 10:42

Фoтo: стpaницa Baлepия Гyляeвa вo Bкoнтaктe

Сегодня ночью в страшной аварии в возрасте 36 лет погиб Валерий Гуляев — известный юморист из Бурятии. Его автомобиль столкнулся с лошадью в Хилокском районе Забайкальского края. Об этом сообщает издание «Байкал-Daily».







«Валерий, его супруга и друг были в машине. Автомобиль наехал на лошадь. Валера сразу погиб — он был за рулем», — рассказал общественник и экоактивист Чингис Болотов, бывший лидер КВН-движения Бурятии.