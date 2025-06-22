В Забайкалье в ДТП с лошадью погиб участник КВН Валерий Гуляев
Сегодня ночью в страшной аварии в возрасте 36 лет погиб Валерий Гуляев — известный юморист из Бурятии. Его автомобиль столкнулся с лошадью в Хилокском районе Забайкальского края. Об этом сообщает издание «Байкал-Daily».
«Валерий, его супруга и друг были в машине. Автомобиль наехал на лошадь. Валера сразу погиб — он был за рулем», — рассказал общественник и экоактивист Чингис Болотов, бывший лидер КВН-движения Бурятии.Жена комика получила перелом позвоночника, также серьезно пострадал друг-диджей. Обоих доставили в больницу. У погибшего остались три маленьких дочки.
Валерий Гуляев — двукратный чемпион Премьер-лиги, чемпион Первой лиги, участник Высшей лиги КВН в составе команд «Хара Морин» и «Буряты», а также участник проектов «Comedy Баттл», «Суперлига», «Русские не смеются» и «Концерты».