Четыре человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Свердловской области

Фото: iStock/DmyTo

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме произошел в городе Серове Свердловской области. ЧП случилось на последнем этаже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека. Взрывной волной повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир. Из здания были эвакуированы 240 жильцов.

На месте работают 43 спасателя и 13 единиц спецтехники. Пожарные проводят разбор строительных конструкций. Причины происшествия устанавливаются.

Перед этим сообщалось, что на Украине погиб военный из-за взрыва купленного в интернете скутера.

Также появилась информация, что в ЛНР из-за взрыва огнетушителя погиб 13-летний ребенок.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0