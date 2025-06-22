Четыре человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Свердловской области
Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме произошел в городе Серове Свердловской области. ЧП случилось на последнем этаже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека. Взрывной волной повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир. Из здания были эвакуированы 240 жильцов.
На месте работают 43 спасателя и 13 единиц спецтехники. Пожарные проводят разбор строительных конструкций. Причины происшествия устанавливаются.
Перед этим сообщалось, что на Украине погиб военный из-за взрыва купленного в интернете скутера.
Также появилась информация, что в ЛНР из-за взрыва огнетушителя погиб 13-летний ребенок.
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