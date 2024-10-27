SHOT: у шестерых бежавших из липецкой колонии зэков был седьмой подельник

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Седьмой подельник был у шестерых бежавших из липецкой ИК-2 заключенных, пишет Telegram-канал Shot. По данным журналистов, злоумышленники работали в заброшенном административном здании, находящемся неподалеку от цеха, где производят колючую проволоку.
Зэки отказались работать в швейном цехе, куда их распределяли сначала, поскольку он находится очень далеко от барака. Таким образом фигуранты находились ближе к заброшенному зданию.
Инструменты, которыми сделали подкоп, были украдены еще весной и спрятаны. Осужденных, пока они копали тоннель, прикрывал человек, не сообщая охране об отсутствии зэков.
Ранее сообщалось, что поймали пятого сбежавшего из колонии осужденного. Поиски шестого продолжаются. Побег обнаружили 26 октября.
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Инструменты, которыми сделали подкоп, были украдены еще весной и спрятаны. Осужденных, пока они копали тоннель, прикрывал человек, не сообщая охране об отсутствии зэков.
Ранее сообщалось, что поймали пятого сбежавшего из колонии осужденного. Поиски шестого продолжаются. Побег обнаружили 26 октября.
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Никита Кротов