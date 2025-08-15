В Ленобласти мужчина получил ножевое ранение в грудь из-за громкого голоса
В Ленинградской области произошёл конфликт, закончившийся ножевым ранением из-за громкого голоса, сообщает «Конкретно.ру».
По данным Telegram-канала, инцидент случился в ночь на 12 августа возле дома на Воронцовском бульваре в Мурино.
Двое мужчин громко смеялись и разговаривали под окнами, чем помешали местному жителю. Сначала он сделал им замечание, а затем выбежал на улицу с ножом и ударил одного из них в левую часть груди.
26-летнего пострадавшего доставили в Токсовскую больницу.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Утром 14 августа на Северном проспекте задержали 40-летнего уроженца Челябинской области, недавно освободившегося из колонии, где он отбывал наказание за тяжкое преступление. Ранее он уже привлекался за кражу, разбой и причинение телесных повреждений.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, ведётся следствие.
