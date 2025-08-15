В Ленобласти мужчина получил ножевое ранение в грудь из-за громкого голоса

15 августа 2025, 21:48

В Мурино рецидивист напал с ножом на мужчину из-за шума под окнами

Фото: Istock / michaklootwijk

В Ленинградской области произошёл конфликт, закончившийся ножевым ранением из-за громкого голоса, сообщает «Конкретно.ру».