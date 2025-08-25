В Забайкальском крае мать не пережила гибель сына на СВО и умерла на его могиле
В Забайкальском крае мать не смогла пережить гибель сына на СВО и умерла прямо на его могиле. Об этом сообщает издание «Чита.Ру».
Погибший сын являлся уроженцем города Балей. В 20 лет он ушел на срочную службу, а после подписал контракт с ВС РФ. Мужчина являлся механиком-водителем танка. Как оказалось, он уже был ранен на поле боя, из-за чего его отправили домой. После выздоровления солдат вновь уехал на СВО и погиб в ДНР.
Мужчину похоронили в июне. Его мать тяжело переживала гибель сына и постоянно приходила к нему на кладбище. После 40 дней со смерти женщина умерла на его могиле. Ее тело обнаружили рабочие, которые копают могилы. Во вторник ее похоронят рядом с сыном. У женщины осталось два несовершеннолетних сына.
