Врача заподозрили в мошенничестве в российском городе

25 августа 2025, 12:42

Врача из Челябинска задержали по подозрению в махинациях на 11,6 млн рублей

Фото: iStock/megaflopp

Заслуженного врача РФ Владимира Мыльникова, заведующего Единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3» в Челябинске, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.





По версии следствия, в начале 2024 года он организовал заключение договора на 11,6 млн рублей по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований между больницей и подконтрольной организацией. Услуги дублировали данные медцентра, в котором он работал.

«Своими действиями фигурант причинил значительный материальный ущерб Министерству здравоохранения Челябинской области», — отметили в ведомстве.