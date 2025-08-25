Врача заподозрили в мошенничестве в российском городе
Врача из Челябинска задержали по подозрению в махинациях на 11,6 млн рублей
Заслуженного врача РФ Владимира Мыльникова, заведующего Единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3» в Челябинске, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, в начале 2024 года он организовал заключение договора на 11,6 млн рублей по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований между больницей и подконтрольной организацией. Услуги дублировали данные медцентра, в котором он работал.
«Своими действиями фигурант причинил значительный материальный ущерб Министерству здравоохранения Челябинской области», — отметили в ведомстве.В настоящий момент он задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения. Проводятся обыски и иные следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств.