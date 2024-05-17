В Киеве снесли часовню монастыря канонической православной церкви

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В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом информирует Телеграм-канал монастыря.
«Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — сообщили в монастыре.Ночью 17 мая к монастырю подъехала строительная техника, территорию оцепили военные и сотрудники правоохранительных органов.
Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве постановил снести украинский суд — решение вынесли 14 сентября 2023 года. По решению суда, городские власти должны были снести часовню с целью освобождения территории Национального музея истории Украины, которую она занимала.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв объяснил наркогаллюцинацией слова украинского президента Владимира Зеленского о Боге с шевроном. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак