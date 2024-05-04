ВСУ ударили по православной церкви в Белгородской области прямо перед Пасхой

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Вооружённые силы Украины нанесли удар по православной церкви в Белгородской области прямо в канун Пасхи, кадры публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, украинский беспилотный летательный аппарат упал в селе Муром в Шебекинском округе Белгорода, рядом со Свято-Троицким храмом.
По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.
Ранее на Садовом кольце в центре Москвы остановили подозрительный автомобиль. В нём правоохранители обнаружили разобранный беспилотник самолётного типа. Место происшествия оцепили, к нему вызвали сотрудников Федеральной службы безопасности. В настоящий момент устанавливаются дополнительные подробности случившегося.
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По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.
Ранее на Садовом кольце в центре Москвы остановили подозрительный автомобиль. В нём правоохранители обнаружили разобранный беспилотник самолётного типа. Место происшествия оцепили, к нему вызвали сотрудников Федеральной службы безопасности. В настоящий момент устанавливаются дополнительные подробности случившегося.
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Евгения Парфентьева