В Закарпатье украинский военный выбежал из дома с отрезанным половым органом
В Закарпатье украинский военный, ушедший в самоволку, выбежал из дома с отрезанным половым органом. Об этом пишут украинские СМИ.
Инцидент произошел в селе Водица. Украинца госпитализировали.
Уточняется, что в квартире, откуда сбежал боец ВСУ, нашли мертвую женщину. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
До этого сообщалось, что украинца подозревают в убийстве супруги и двух дочерей в Польше. Все трое погибли в результате удушения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: