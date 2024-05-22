В Запорожье пьяные знакомые матери скинули детей с пятого этажа

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В Запорожье мать оставила своих детей под присмотром пьяных знакомых, которые скинули малышей с балкона пятого этажа. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Сообщается, что трехлетний мальчик и годовалая девочка получили множественные ушибы. Мать отлучилась, доверив дочь и сына малознакомым людям. Они сбросили детей с балкона.
Сейчас мать разыскивает полиция. По факту происшествия проводится проверка. Дети в тяжелом состоянии находятся в реанимации.
Ранее сообщалось, что поезд дважды переехал школьника в метро в Казани. Все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав. Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника.
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Сейчас мать разыскивает полиция. По факту происшествия проводится проверка. Дети в тяжелом состоянии находятся в реанимации.
Ранее сообщалось, что поезд дважды переехал школьника в метро в Казани. Все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав. Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника.
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Дарья Осипова