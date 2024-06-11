В Запорожье застрелили чиновника горсовета

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В подконтрольном Киеву Запорожье застрелили чиновника горсовета Максима Денщика.
Как пишет «СТРАНА.ua», украинская полиция возбудила уголовное дело. В начале мая чиновник сообщил о давлении со стороны главы администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Ивана Фёдорова. Также он рассказал об угрозах расправы.
После этого его отстранили от работы. Все случилось в центре города. Убийца сумел скрыться с места преступления.
Незадолго до этого неизвестные обстреляли машину заммэра украинского города Никополя Днепропетровской области. В результате нападения чиновник погиб.
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После этого его отстранили от работы. Все случилось в центре города. Убийца сумел скрыться с места преступления.
Незадолго до этого неизвестные обстреляли машину заммэра украинского города Никополя Днепропетровской области. В результате нападения чиновник погиб.
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Алёна Самарева