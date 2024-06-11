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В Запорожье застрелили чиновника горсовета

В подконтрольном Киеву Запорожье застрелили чиновника горсовета
11 июня 2024, 21:04
Фото: iStock/nixki

Фото: iStock/nixki

В подконтрольном Киеву Запорожье застрелили чиновника горсовета Максима Денщика.
Как пишет «СТРАНА.ua», украинская полиция возбудила уголовное дело. В начале мая чиновник сообщил о давлении со стороны главы администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Ивана Фёдорова. Также он рассказал об угрозах расправы.

После этого его отстранили от работы. Все случилось в центре города. Убийца сумел скрыться с места преступления.


Незадолго до этого неизвестные обстреляли машину заммэра украинского города Никополя Днепропетровской области. В результате нападения чиновник погиб.

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#украина
#чиновники
#убийство
В Москве обрушился балкон со стоявшей на нем женщиной
11 июня 2024, 20:12

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Москве произошло ЧП с падением балкона с высоты пятого этажа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, пострадавшая была доставлена в Боткинскую больницу и ее состояние стабильное.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Пролетарской в Мещанском районе, информирует источник. На месте работают экстренные службы.

По другой версии, балкон обрушился на проходившую мимо женщину, отмечает Telegram-канал Readovka. Место происшествия оцеплено, находятся сотрудники столичной прокуратуры, которые проводят проверку по данному случаю.

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#telegram
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Руководителя ЧВК «ЕНОТ» Молокоедова приговорили к 14 годам тюрьмы
11 июня 2024, 19:03

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова признали виновным в создании преступной группы и вымогательстве, приговорив его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решение принял Кунцевский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Молокоедов является научным руководителем ЧВК «ЕНОТ». В отношении него было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, а прокурор запрашивал для него 14,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Следствие выяснило, что в 2018 году Молокоедов стал главой преступной группировки, которая действовала под названием ЧВК «ЕНОТ», участники которой напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Известно, что мужчина конфликтовал с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов. Ссора возникла из-за земельного участка.

Также следствие уверено, что по указанию Молокоедова участники ЧВК «ЕНОТ» угрожали директору компании «Мираксбиофарма» Вадиму Друху и вынуждали его отказаться от занимаемой должности.

В январе 2022 года Молокоедова уже осудили по данному делу, однако апелляционный суд отменила приговор и направил дело на пересмотр. Тогда его освободили, после чего Молокоедов отправился в зону СВО.

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Бывший мэр Купянска Мацегора не пережил покушение
11 июня 2024, 18:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Геннадий Мацегора скончался в больнице Москвы не приходя в сознание, пишет Telegram-канал Mash.
В прошлом он занимал пост мэра Купянска в Харьковской области и был расстрелян возле своего дома в Старом Осколе 8 июня.

В критическом состоянии его доставили в столицу для операции. Перед переездом в Россию Мацегора руководил ФОК «Георгиевский».

Ранее сообщалось, что бывший мэр Купянска был застрелен возле своего дома в Старом Осколе. Врачи из Москвы боролись за его жизнь, но не смогли спасти его.

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Во Франции горит Версаль
11 июня 2024, 18:01

Фото: iStock/mtnmichelle

Пожар произошёл на крыше Версальского дворца, при этом всех посетителей эвакуировали. Об этом сообщило агентство Reuters.
Издание утверждает, что пожарные оперативно прибыли на место и взяли огонь под контроль. Уточняется, что пожар возник на кровле дворца. Там ведутся строительные работы.

Предположительно, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.

В пресс-службе комплекса уточнили, что пожар начался в Мраморном дворе,там располагается королевская резиденция. По предварительным данным, никто из посетителей не пострадал. Экспонаты также ​уцелели.

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Неопознанный беспилотник замечен в небе над Каспийском — видео
Readovka показала кадры полёта неизвестного дрона в небе над Каспийском
11 июня 2024, 17:55

Фото: istockphoto/aapsky

В небе над городом Каспийском в Республике Дагестан был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. По виду он напоминал боевой ударный дрон самолётного типа.
Принадлежность БПЛА пока не установлена, сообщает телеграм-канал Readovka. Откуда он был запущен, также не известно. Корреспонденты канала успели заснять кадры полёта беспилотника над городом. Аппарат видели жители Каспийска, проживающие в разных районах города.

Официальных сообщений по этому поводу пока не было. О том, что БПЛА атаковал какой-либо объект в Дагестане, также не сообщалось. Происхождение беспилотного летательного аппарата, парящего в небе над городом в 18 километрах от Махачкалы, остаётся неизвестным.







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#дагестан
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В Балашихе задержали участников свадьбы со стрельбой
11 июня 2024, 17:35

Фото: istockphoto/aapsky

Полицейские задержали участников свадебного кортежа, которые открыли стрельбу в воздух в Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию поступила информация, что рядом с одним из домов на Реутовской улице слышны звуки, похожие на выстрелы. Следствие установило, что выстрелы в воздух были произведены из одной из машин свадебного кортежа, который ехал по автодороге «Москва — Нижний Новгород. В результате стрельбы никто не пострадал», — говорится в сообщении.
По факту стрельбы было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участники инцидента задержаны. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что строительная платформа вместе с рабочими сорвалась с седьмого этажа строящегося многоэтажного дома в Уфе, погибли три человека.

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В Крыму суд дал пять лет колонии жителю, вступившему в сговор с СБУ
11 июня 2024, 17:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к пяти годам строгого режима за переписку с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Генпрокуратуру России.
Мужчина был осужден по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Согласно следствию и суду, с октября 2022 года по апрель 2023 года он вступил в сговор с представителем СБУ, информировал его о своих навыках управления беспилотниками и обращения с оружием, а также предложил способы своего участия в противодействии проведению специальной военной операции.

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Пожилого заслуженного учителя РФ обвиняют в развращении учениц под Брянском
11 июня 2024, 17:04

Фото: iStock/Rawf8

В Брянской области 84-летнего заслуженного учителя России обвинили в развращении учениц, следствие полагает, что мужчина показывал шестиклассницам порнографические материалы. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, две 13-летние школьницы ходили в кружок ИЗО в Гимназии №1, который вёл 84-летний преподаватель, заслуженный учитель РФ и «отличник народного просвещения». П версии следствия, на одном из уроков пожилой мужчина показал девочкам порнофото и видео.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц. Мужчину же направили под домашний арест. Если суд признает его виновным, то ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

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Строительная платформа вместе с людьми сорвалась с седьмого этажа дома в Уфе
11 июня 2024, 16:51

Фото: iStock/aapsky

Строительная платформа вместе с рабочими сорвалась с седьмого этажа строящегося многоэтажного дома в Уфе, погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Согласно сообщению, люлька с рабочими могла сорваться из-за слетевшего крепления. Строители проводили необходимые работы с внешней стороны строящегося дома на уровне седьмого этажа. В какой-то момент строительная платформа рухнула вниз вместе с людьми. По предварительным данным, погибли три человека.

Ранее несчастный случай произошёл на столичном предприятии «Москвич». Работника придавило станком, вес которого составляет 700 килограммов. О причинах инцидента, как и о состоянии пострадавшего, на данный момент ничего не известно.

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