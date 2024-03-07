В Запорожье заявили об исчезновении сотен поддерживающих Россию людей

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Сотни пророссийски настроенных жителей Запорожья пропали без вести с февраля 2022 года, заявил руководитель гражданского движения «Мы с Россией» Владимир Рогов эфире «Радио России».
«Кому-то повезло больше — он не пропал без вести, ему просто "свернули" челюсть, поломали руки, ноги, ключицу (…) и оставили пусть там поломанным, калекой, но живым», – заявил он.
По его словам, украинские силовики проводят внесудебные расправы на своей территории против людей с пророссийскими взглядами.
Читайте также:
В Запорожье рассказали о попытках ВСУ противостоять успехам Российской армии
Балицкий: артиллерия ВС РФ в Запорожье имеет превосходство над противником
«Стараются нажиться»: Рогов заявил, что украинские власти разграбили Запорожье
Александр Климов