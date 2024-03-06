В Запорожье рассказали о попытках ВСУ противостоять успехам Российской армии

Фото: Сайт Кремля
Глава Запорожской области Евгений Балицкий поделился информацией о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопротивляться успехам Российской армии на южном направлении.
В интервью для РИА Новости 6 марта он отметил, что украинские военные стараются организовать эшелонированную оборону на задних позициях, однако начали это делать слишком поздно, чтобы сдержать продвижение Вооруженных сил России.
Балицкий подчеркнул, что для создания сложных оборонительных укреплений, требующихся в данной ситуации, ВСУ потребуется не менее полугода.
Ранее он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем вся территория Запорожской области, включая город Запорожье, будет под контролем России.
Читайте также:
Бегство ВСУ и самолет нового поколения: Шойгу раскрыл детали о новом Ил-212 и ходе СВО
Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
«Наши успехи на фронте заставляют противника перейти к глубокой обороне и начать строительство укреплений. Однако то, что они начали это только сейчас, свидетельствует о том, что они пропустили свой шанс на подготовку», — отметил политик.
Ранее он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем вся территория Запорожской области, включая город Запорожье, будет под контролем России.
Читайте также:
Бегство ВСУ и самолет нового поколения: Шойгу раскрыл детали о новом Ил-212 и ходе СВО
Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
Артем Кузьмин