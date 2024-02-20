«Стараются нажиться»: Рогов заявил, что украинские власти разграбили Запорожье

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что временно подконтрольный Киеву город Запорожье разграблен.
«Город, к сожалению, разграблен. Гауляйтеры Зеленского — представители оккупационной власти — стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придется бежать из города, когда его будет освобождать от власти нацистов наша армия», — отметил Рогов.Он утверждает, что сейчас в городе между ставленниками киевского правительства идет борьба за сферы влияния и каждый пытается как можно больше «урвать напоследок».
Ранее сообщалось, что Донбасс и Новороссия получат полмиллиарда рублей на развитие туризма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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