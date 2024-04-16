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В Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
«Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета», – написал Рогов.
По его словам, за терактом стоит украинская сторона.
По некоторым данным, речь идет о депутате от партии «Единая Россия» Антоне Якименко. Он Является руководителем подразделения ГУП «ГЗО» «Акимовское».
Информации о состоянии пострадавшего в настоящее время нет. Известно, что злоумышленники осуществили подрыв автомобиля парламентария.
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