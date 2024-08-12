«Бьют каждый день»: мэр Энергодара высказался об обстановке в городе

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Обстановка в Энергодаре в Запорожской области оценивается как сложная. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.
Он подчеркнул, что украинские удары стали носить системный характер. Практически ежедневно ВСУ ударяют по инфраструктуре города беспилотниками или артиллерией.
Напомним, что в Энергодаре находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Накануне вечером губернатор региона Евгений Балицкий сообщил об атаке ВСУ на Энергодар. В результате ударов произошло возгорание на объекте охладительных систем атомной электростанции. На следующий день директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что удары украинских войск нарушили физическую целостность ЗАЭС и создали беспрецедентную угрозу ядерной безопасности.
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Анастасия Чинкова