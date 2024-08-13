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ВСУ перешли черту в Энергодаре

ВСУ в очередной раз обстреляли Энергодар вблизи ЗАЭС
13 августа 2024, 00:49

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар вновь подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. По информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимира Рогова, зафиксировано шесть прилетов по прибрежной зоне города.
Рогов уточнил, что удары наносились по береговой линии, передает РБК.

«Слава богу, пострадавших нет», — добавил он.


Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подтвердила информацию, сообщив, что обстрел был слышен за пределами города, но в пределах береговой линии.

По словам сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, артиллерийский обстрел начался около 20:15 мск в районе Запорожской ТЭС.

«Бьют кассетами», — отметил он.
Ранее, в результате атаки беспилотника с зажигательной частью, произошел пожар на ЗАЭС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что возгорание произошло в градирне станции. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили, что видели черный дым в северной части ЗАЭС после серии взрывов. Однако агентство не получило данных о влиянии на ядерную безопасность.

Директор по коммуникациям станции сообщила ТАСС, что инфраструктура ЗАЭС была серьезно повреждена в результате удара, но возгорание на объекте охладительных систем не сказалось на работе станции.

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#магатэ
#заэс
#рогов
#всу
Захарова связала недавние события в Германии с нападением ВСУ под Курском
Захарова связала почести для офицеров СС в Германии с боями под Курском
13 августа 2024, 00:17

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое возмущение в связи с решением Германии почтить память нескольких бывших офицеров СС и связала это с недавними боевыми действиями ВСУ под Курском. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Антифашисты насторожились. Прошло шесть лет. Русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском. И все-таки в этом „камбеке“ чего-то не хватало», — написала Захарова, комментируя ситуацию.
Захарова также упомянула бригадного генерала Хайнца Карста, контр-адмирала Эриха Топпа и полковника Эриха Хартманна, которые в июле 1943 года во время Курской битвы сбили более 70 советских самолетов. По ее словам, все они на протяжении 80 лет считались военными преступниками, и теперь их имена вновь становятся известными в Германии.

Она заявила, что по распоряжению бундесвера люди, ранее связанные с нацизмом, вновь становятся героями, возвращаясь к своим корням и превращая дома других в руины. Захарова подчеркнула необходимость «бить в набат», чтобы мир осознал серьезность происходящего.

В списке воинских традиций Германии, как сообщает RT, действительно присутствуют офицеры вермахта, некоторые из которых были членами СС и НСДАП. Представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац подтвердил эту информацию, отметив, что такие лица ценятся за вклад после войны, а не за военные достижения.

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#минобороны
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Многодетный отец из Курска пробрался через фронт, чтобы спасти своих детей
Мужчина из Курской области пешком проник в Суджу, чтобы спасти пятерых детей
12 августа 2024, 23:47

Фото: istock/Nadezhda1906

51-летний Роман Яценко из Курской области совершил невероятный подвиг. Он пешком проник в Суджу, чтобы спасти свою семью из-под обстрела.
По информации РБК, Яценко, который работал в Москве вахтовым методом, был вынужден оставить работу после того, как его жена Виктория, находившаяся дома с пятью детьми, сообщила о начале боевых действий в регионе.

6 августа связь с Викторией оборвалась, и Яценко принял решение немедленно вернуться в Курскую область. Он преодолел опасный маршрут и пешком добрался до Суджи, где вывел свою семью из-под обстрела.

Помимо спасения своей семьи, Роман также оказал помощь незнакомой женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно. Мужчина отметил, что его поддерживала любовь к семье, а навыки, приобретенные в Советской армии и выработанное в компьютерных играх тактическое мышление, помогли ему справиться с ситуацией.

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#мужчина
#семья
#обстрел
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ВС РФ выбили украинцев из Беловского района, реакция местных властей
Беловский район Курской области находится под контролем ВС РФ
12 августа 2024, 23:31

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Врио заместителя председателя правительства Курской области Евгений Лобов сообщил, что Беловский район Курской области находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации.
В эфире программы «Соловьев Live» он отметил, что районный центр Беловского района остается спокойным, несмотря на присутствие диверсионных групп на окраинах и границе с Суджанским районом.

«Районный центр Беловского района не занят. На окраинах и на границе с Суджанским районом, диверсионные группы, безусловно, присутствуют, но в самом районе спокойно … Повторюсь, что касается Беловского района, то его контролируют войска наших вооружённых сил», — рассказал Лобов.
Ранее, утром 12 августа, региональный оперштаб принял решение о вывозе жителей Беловского района. Глава района Николай Волобуев описал обстановку как напряженную и призвал оставшихся жителей покинуть район.

Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек предприняли наступление на территории Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Согласно информации Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении украинские войска понесли значительные потери: более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.

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#всу
#вс рф
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Президент обозначил задачи для Минобороны, ФСБ и Росгвардии на границе с Украиной
Путин: Главная задача перед Минобороны выбить ВСУ с территории России
12 августа 2024, 22:52

Фото: Сайт Кремля

Владимир Путин на оперативном совещание в Ново-Огарёве обозначил главные задачи для Минобороны, ФСБ, Росгвардии и гражданских на приграничных территориях России в Брянской, Белгородской и Курской областях.
«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с Пограничной службой, обеспечить надёжное прикрытие госграницы», – обозначил глава государства.
ФСБ и Росгвардии президент поручил обеспечить эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами ВСУ. При этом гражданские ведомства обязаны снабжать силовые структуры всем необходимым, включая транспорт, медицину и финансовую поддержку.

«И наконец, все вместе – с руководителями соответствующих регионов – должны сосредоточить внимание на главной задаче. А это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите», – добавил Владимир Путин.

Президент также отметил, что, нападая на мирных людей, противник стремится улучшить свои переговорные позиции в будущем.

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#вс рф
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Власти закрыли въезд в Краснояружский район Белгородской области
12 августа 2024, 21:44

Фото: iStock/Aguus

Власти Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район из-за напряжённой обстановки. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов в своём Telegram-канале.
Напомним, что в понедельник, 12 августа, в Краснояружском районе началась эвакуация граждан из-за нарастающей активности украинских войск.

Миськов обратился к гражданам и заявил, что оперативная обстановка в районе продолжает оставаться напряжённой. В связи с этим властями было принято решение полностью закрыть въезд в муниципалитет.

По словам главы района, эта вынужденная мера позволит обеспечить безопасность граждан.

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Алаудинов прокомментировал данные о сдаче бойцов «Ахмата» в плен
Алаудинов: данные о сдаче бойцов «Ахмата» в плен являются вбросами ВСУ
12 августа 2024, 21:40

Фото: iStock/Prostock-Studio

Информация о сдаче бойцов спецназа «Ахмат» в плен в Курской области является вбросом со стороны ВСУ. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинские власти делают много вбросов о якобы сдавшихся в плен бойцах подразделений «Ахмат» и «Аид». Однако Алаудинов заявил, что ни один военный не сдался в плен, российские бойцы продолжают успешно работать на Курском направлении.

Также генерал-майор сообщил о результатах работы батальона, проделанной в понедельник. Так, действиями войск были уничтожены 12 единиц военной техники ВСУ.

Алаудинов в заключение добавил, что военные наделали «очень много шума», поэтому российский спецназ «кость в горле» для ВСУ.

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#всу
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ВС РФ взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР
12 августа 2024, 21:14

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Также в ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается зачистка от украинских военных населённых пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артёмово и Желанное.

Кроме того в понедельник стало известно о взятии под контроль села Лисичное на Донецком направлении. Российские войска, по данным Минобороны, продолжают удерживать инициативу на данном направлении, успешно разрушая оборону ВСУ.

Ранее сообщалось, что за неделю с 3 по 9 августа ВС РФ освободили Тимофеевку, Новосёловку Первую и Веселое.

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#минобороны рф
#вс рф
#днр
#сво
#россия
#украина
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Зеленский впервые признал операцию ВСУ в Курской области
12 августа 2024, 20:30

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции ВСУ в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал в в своём Telegram-канале.
Отмечается, что глава государства провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского об операции войск в Курской области. Так Зеленский впервые публично заявил о действиях своей армии в российском регионе.

Из доклада Сырского следует, что операция ВСУ на Курском направлении «наступательная», и она продолжается до сих пор.

Кроме того, Зеленский дал поручение профильным ведомствам разработать стратегию возвращения военнослужащих ВСУ, оказавшихся в российском плену.

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#украина
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#всу
#курская область
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«Военное дело» показало снимки изувеченной под Курском женщины из ВСУ
12 августа 2024, 20:01

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

В сети впервые появились кадры украинских женщин-военнослужащих, которые были брошены киевским режимом в бой в Курской области. Фотографию публикует Telegram-канал «Военное дело».
В социальных сетях опубликованы два снимка молодой украинки. На одном из них в объектив смотрит девушка в военной форме, а на втором — изуродованное лицо служащей ВСУ, которая лежит на больничной койке.

К посту прикреплена подпись: «Сходила на Курьск».

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили на передовую в районе Кременной в ДНР подразделение, состоящее из женщин. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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#украина
#курская область
#спецоперация
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