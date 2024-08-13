ВСУ перешли черту в Энергодаре

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар вновь подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. По информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимира Рогова, зафиксировано шесть прилетов по прибрежной зоне города.
Рогов уточнил, что удары наносились по береговой линии, передает РБК.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подтвердила информацию, сообщив, что обстрел был слышен за пределами города, но в пределах береговой линии.
По словам сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, артиллерийский обстрел начался около 20:15 мск в районе Запорожской ТЭС.
Директор по коммуникациям станции сообщила ТАСС, что инфраструктура ЗАЭС была серьезно повреждена в результате удара, но возгорание на объекте охладительных систем не сказалось на работе станции.
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«Слава богу, пострадавших нет», — добавил он.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подтвердила информацию, сообщив, что обстрел был слышен за пределами города, но в пределах береговой линии.
По словам сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, артиллерийский обстрел начался около 20:15 мск в районе Запорожской ТЭС.
«Бьют кассетами», — отметил он.Ранее, в результате атаки беспилотника с зажигательной частью, произошел пожар на ЗАЭС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что возгорание произошло в градирне станции. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили, что видели черный дым в северной части ЗАЭС после серии взрывов. Однако агентство не получило данных о влиянии на ядерную безопасность.
Директор по коммуникациям станции сообщила ТАСС, что инфраструктура ЗАЭС была серьезно повреждена в результате удара, но возгорание на объекте охладительных систем не сказалось на работе станции.
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Елена Перлова