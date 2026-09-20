В заповеднике нашли туши десятерых львов

20 сентября 2026, 17:17

Reuters: десять мертвых львов нашли в Танзании в заповеднике Нгоронгоро

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В заповеднике Нгоронгоро в Танзании на этой неделе обнаружили мертвыми десять львов. По предварительным данным, животные могли стать жертвами отравления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление охраняемой территории.