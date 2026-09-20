В заповеднике нашли туши десятерых львов
В заповеднике Нгоронгоро в Танзании на этой неделе обнаружили мертвыми десять львов. По предварительным данным, животные могли стать жертвами отравления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление охраняемой территории.
Как отмечается, туши хищников нашли 18 сентября в районе Ндуту округа Энделен региона Аруша. В заявлении Управления охраняемой территории Нгоронгоро говорится, что «предварительные выводы позволяют предположить, что животные могли погибнуть после попадания в организм яда». Ведомство начало расследование для установления точной причины гибели и выявления виновных.
По данным местных властей, инцидент вызывает серьезные опасения за сохранение популяции львов в одной из самых известных экосистем Африки. Отравление остается постоянной угрозой для крупных плотоядных в ряде районов Восточной Африки и зачастую связано с конфликтами между хищниками и владельцами скота.
Заповедник Нгоронгоро является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из главных туристических достопримечательностей Танзании. На его территории обитают разнообразные виды животных, включая львов, слонов, буйволов и находящихся под угрозой исчезновения черных носорогов. В прошлом месяце, полицейские арестовали четырех подозреваемых в рамках расследования гибели 18 слонов по другую сторону границы — в Кении.
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